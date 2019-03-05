انطلاق المرحلة الثانية من «أمير الشعراء» اليوم

إحدى حلقات البث المباشر من برنامج «أمير الشعراء»

تنطلق مساء اليوم الثلاثاء، سادس حلقات البث المباشر، وأولى محطات المرحلة الثانية من برنامج «أمير الشعراء»، الذي تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، في إطار استراتيجيتها الثقافية لتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي.

ستشهد الحلقة منافسة خمسة شعراء، وهم: مبارك السيد أحمد من مصر، شيخة المطيري من الإمارات، ابتهال تريتر من السودان، هاني عبدالجواد من الأردن، وسعد جرجيس من العراق، وذلك أمام أعضاء لجنة التحكيم المؤلفة من: الدكتور علي بن تميم، الدكتور صلاح فضل، والدكتور عبدالملك مرتاض، ومقدمة البرنامج لجين عمران.

يذكر أنه في الحلقة الخامسة من البرنامج تأهل من قبل لجنة التحكيم الشاعر السعودي سلطان السبهان، أما بقية الشعراء فينتظرون الحلقة القادمة ليتم الإعلان عن الفائزين بأصوات الجمهور، وهم: الشاعر السنغالي محمد الأمين جوب، والشاعرة السودانية دينا الشيخ، والشاعرة الإماراتية منى القحطاني.