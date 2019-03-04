جمال الفريخ: «رسائل» عمل فني عن الحاضر والماضي

المخرج جمال الفريخ يستعد لتصوير عمل مرئي بعنوان «رسائل» (خاص لـ بوابة الوسط)

يستعد الكاتب والمخرج جمال الفريخ لتصوير عمل مرئي بعنوان «رسائل»، ويشارك فيه عديد الفنانين من مدينة طبرق.

وقال الفريخ لـ«بوابة الوسط»، «(رسائل) هو عمل مرئي خفيف مكون من 15 حلقة، بواقع ربع ساعة لكل حلقة، وهي منفصلة، إذ تحمل كل واحدة منها حكاية تدور حول الزمن الحاضر أو الماضي».

وتابع: «هدف العمل هو إرسال بعض الرسائل، وكذلك إظهار الأماكن السياحية الجميلة بالمنطقة، التي ربما لم يتعرف عليها كثير من أبناء الوطن وخارجه حتى اليوم».

وفي سياق متصل، انتهى الفريخ من تسجيل مسلسل كوميدي مسموع بعنوان «للصبر حكاية أخرى»، من تأليفه وإخراجه، ويقع العمل في 30 حلقة، ويتحدث عن حكاية اجتماعية متصلة وللصبر.

وعُـرضت للفريخ كمخرج مؤخرًا مسرحية بعنوان «وماتت القوب»، وكانت لمناسبة ذكرى أول محاولة مسرحية لرائد المسرح الليبي محمد عبدالهادي في العام 1926.