انطلاق مهرجان إمساعد الثقافي الأول

مهرجان إمساعد الثقافي الأول (فيسبوك)

تنظم الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني التابعة للحكومة الموقتة، مهرجان إمساعد الثقافي الأول بشعار «امساعد عراقة التاريخ وعبق الجغرافيا»، في الفترة ما بين 3-4 مارس.

وتتضمن الفعاليات مجموعة من المعارض الثقافية والفنية، منها معرض للرسم والخط العربي والكتب القديمة والنادرة، ومعرض للمقتنيات.

وسيشهد اليوم الثاني للمهرجان مسابقات للرسم والأكلات والحلويات الشعبية، وتنسيق الزهور الطبيعية، وأمسية شعرية للشعر الفصيح والشعبي، أما اليوم الختامي فستنظم زيارة لمنفذ امساعد، وزيارة لنادي الأندلس بالمدينة، وأخيرًا زيارة إلى البردي.