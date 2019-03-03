البدء في تصوير مسلسل «الهايشة2» قريبًا

المخرج محمد بلعم يستعد لتصوير مسلسل «الهايشة2»

يستعد المخرج محمد بلعم لتصوير مسلسل بعنوان «الهايشة2»، وقال بلعم لـ«بوابة الوسط»: «العمل من تأليف الكاتب عبدالله أحمد عبدالله، وبطولة الفنان الكوميدي صلاح الشيخي والفنانة سلوى المقصبي، وسنشرع في تنفيذه في مدينة بنغازي قريبًا».

ويتكون المسلسل من ثلاثين حلقة بزمن نصف ساعة للحلقة الواحدة، ويشارك في العمل أغلب ممثلي المنطقة الشرقية مثل الفنان فتحي بدر، محمد لامين، عيد سعيد، أسامة بركة، وعرض الجزء الأول من المسلسل العام 2013.

«الهايشة2» مسلسل درامي اجتماعي يناقش العديد من المشاكل والقضايا، وسيعرض في شهر رمضان المقبل.

