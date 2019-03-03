تدشين «الصالون الثقافي التعليمي» في القره بوللي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 مارس 2019, 02:38 مساء
تدشين «الصالون الثقافي التعليمي» في القره بوللي (فيبسوك)

نظمت مؤسسة «نلتقي لنرتقي» الصالون الثقافي التعليمي الأول، الخميس، بعنوان «بالثقافة والتعليم.. نبني جيل»، بالتعاون مع الهيئة العامة للثقافة، بالمركز الإعلامي القره بوللي.

واستضاف الصالون كلًا من فتحي النعاس وميلود الوحيشي، بحضور أعضاء اللجنة التسييرية بالهيئة العامة للثقافة منهم محمد الهدار وعبد الحكيم القيادي، ورئيس مركز المأثورات الشعبية محمد السقاط، إلى جانب عدد كبير من المهتمين بالمجالين الثقافي والتعليمي، وتناول الصالون موضوع دور الثقافة في الرقي بالعملية التعليمية، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة.

وألقى عضو الهيئة التسييرية، محمد الهدار، كلمة أشاد فيها بمؤسسة «نلتقي لنرتقي» ودورها التثقيفي والتوعوي المهم في المجتمع رغم عمرها القصير، وأكد أهمية مشروع الصالون الثقافي التعليمي من أجل الارتقاء بالفعل الثقافي، وأكد أن التعليم والثقافة من الأساسيات الجوهرية في أي مجتمع للنجاح في خطط التنمية.

وساهم الحاضرون في النقاش وتحدثوا عن أهمية التعليم والثقافة لخلق الإنسان المبدع ليواجه التحديات التي يمر الوطن، وأن النهوض بالواقع الثقافي والتعليمي يحتاج إلى تضافر جهود كل مؤسسات الدولة.

تدشين «الصالون الثقافي التعليمي» في القره بوللي (فيبسوك)
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