رحيل «أبو عواد» بعد معاناة مع المرض

المخرج بسام المصري (يسار) والفنان نبيل المشيني (يمين) (خاص لبوابة الوسط)

توفي الفنان الأردني نبيل المشيني، السبت، عن عمر ناهز 80 عامًا في العاصمة الأردنية، عمان.

وعُـرف الفنان الراحل في الوطن العربي بشخصية «أبو عواد» في مسلسل الحارة، ويعد المشيني من الممثلين الذي قدموا مساهمة كبيرة للدراما الأردنية من خلال مشاركته بعديد الأعمال التاريخية، وأحبه الجمهور في شخصية «أبو عواد» الكوميدية الشعبية واشتهر بها، برغم أدواره العديدة الأخري في التراجيديا والكوميديا.

بدأ المشيني مسيرته الفنية في السبعينات من خلال مجموعة من الأعمال الاجتماعية الكوميدية التي كانت متنفسًا للفئات الشعبية، وقال المخرج الأردني بسام المصري: «بقلوب مؤمنة، ننعى فناننا العربي الأردني، نبيل المشيني الذي وافته المنية بعد معاناة مع المرض»، وأضاف: «سيدفن المشيني غدًا في مقبرة في عمان».

وشارك المشيني مع المخرج بسام المصري في عدد من الأعمال منها «عودة أبوتايه» و«عصر النار» و«توم الغرة».