مورغان فريمان يغوص في شؤون الإيمان بـ«ستوري أوف غود»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 مارس 2019, 12:26 مساء
مورغان فريمان خلال جلسة بمدينة باسادينا بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ ف ب)

قطع الممثل مورغان فريمان، الحائز جائزة «أوسكار»، مسافة تزيد على 120 ألف كيلومتر، وزار 30 مدينة، محاولًا أن يضيء على الأسرار الروحانية في العالم.

ويقول مورغان إنه خلال رحلته الطويلة هذه أدرك أن الإيمان بالله يضمن «اللحمة في المجتمع»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ويوضح قائلًا: «في كل مجتمع تقريبًا، ومهما كانت الديانة المنتشرة، يكون الهدف هو جعل الناس يعملون كوحدة متراصة».

ويبدأ عرض الموسم الثالث من «ستوري أوف غود» أو «قصة الرب» المؤلف من ست حلقات في الخامس من مارس الحالي عبر محطة «ناشونال جيوغرافيك».

ويعرج مورغان فريمان خلال هذا الموسم على نيبال، ويلقي نظرة عن كثب على إكليل الشوك الذي يفترض أن يكون زنر جبين المسيح، الموجود في كاتدرائية نوترودام في باريس، ويلتقي «وسيطًا» في فيتنام ويزور كنيسة المهد في بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.

وكان عرض الموسم الجديد علق بعد اتهام فريمان الحائز جائزة «أوسكار» بالتحرش الجنسي، إلا أن محطة «ناشونال جيوغرافيك» اختارت الاستمرار بهذا البرنامج بعد إجراء تحقيق.

وردًّا على سؤال لمعرفة إن كان يعتبر أن هذه الاتهامات أساءت لسمعته ومسيرته الفنية قال فريمان البالغ 81 عامًا بثقة كبيرة وبلهجة قاطعة: «لا».

ويخوض البرنامج بأدق التفاصيل في ما يتعلق بتحليل الديانات وطقوسها، لكنه يتجنب التطرق إلى المسائل الراهنة مثل فضائح الانتهاكات الجنسية لأطفال من قبل كهنة في الكنيسة الكاثوليكية.

ويقول لوري ماكريري، المنتج التنفيذي للبرنامج إلى جانب جيمس يانغر ومورغان فريمان، «نفتخر بأننا نلقي الضوء على كل ما هو صالح، أحيانًا نتحدث عن ما هو مختلف في ديانة ما، وما الذي يجعل الناس منفصلين عن بعضهم البعض».

ويؤكد: «لكن أظن أن أحد الأهداف الرئيسية للبرنامج، خصوصًا مع وجود مورغان هو أن نجمع بين الناس، أما في ما يتعلق بالأخبار حول ما يحصل داخل الكنيسة الكاثوليكية فثمة وسائل إعلام أخرى تغطيها بشكل جيد».

وعند سؤاله عن دور الديانة في الكثير من النزاعات عبر العالم وتأثيرها المتعاظم على حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يؤكد أنه يؤمن بضرورة الفصل بين الإيمان والسياسة.

ويضيف يانغر: «نكتشف من خلال البرنامج أن الأفكار الرئيسية في الديانات متشابهة».

ويؤكد: «الإيمان بقيمة الحياة البشرية والعدالة والوحدة أمور مشتركة، لكن إذا ما نظرنا إلى التفاصيل الصغرى نرى الفروقات، وكلما لجأت دولة للتفاصيل في برنامجها السياسي كلما انقسم المجتمع».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حكم عربي يدير المباراة المصيرية بين ليبيا وجنوب أفريقيا
رياضة محلية
البنك الدولي: مليار شخص يعيشون من دون كهرباء
اقتصاد
الزناد يستعين بوالده قبل نزاله مع الكوبي
رياضة محلية
غسان سلامة لليبيين: دقت ساعة الحقيقة والخيار لكم
ليبيا
مناورات سياسية تساوم أرباب الأسر بورقة «الرقم الوطني»
ليبيا
نزار كعوان: نعرب عن ارتياحنا للمحادثات التي جرت بين السراج و حفتر
ليبيا
«قرار النقاب» يخلق جدلا مجتمعياً ويثير مطالب لإصلاح التعليم
ليبيا
مجلس الأمن: تنظيم مؤتمر وطني وانتخابات ناجحة في ليبيا «أمر مهم» لدعم العملية ...
ليبيا
انتقادات لقرار «الرئاسي» إعفاء «الاعتمادات» القديمة من الرسوم الجمركية
ليبيا
«جريدة الوسط»: لقاء السراج - حفتر في أبوظبي خطوة اختبارية نحو تقاسم السلطة
ليبيا
جوزيبي كونتي: السراج وحفتر قبلا بإنشاء مجلس أمن وطني مشترك للقوات المسلحة
ليبيا
العدد 171: لقاء السراج - حفتر في أبوظبي وجدل مجتمعي حول قرار «النقاب»
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب تأخر تشغيل محرك السيارة صباحًا