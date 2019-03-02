إصابة نجم مسلسل «بيفرلي هيلز» بجلطة دماغية

الممثل الأميركي لوك بيري في 21 يوليو 2018 في سان دييغو في كاليفورنيا (أ ف ب)

أفاد وكيل أعمال لوك بيري أن الممثل الأميركي، الذي اشتهر في مسلسل «بيفرلي هيلز 90210» في التسعينات، إلى المستشفى في كاليفورنيا، مصابا بجلطة دماغية.

ونقل بيري (52 عامًا) إلى مستشفى في لوس أنجليس الأربعاء، ولا يزال تحت المراقبة على ما قال وكيل أعماله من دون أن يدخل في تفاصيل وضعه الصحي، حسب «فرانس برس».

وذكر موقع «تي أم زي» الذي يعنى بأخبار المشاهير أن بيري أصيب بـ«جلطة دماغية حادة». وكان بيري يصور في لوس أنجليس مسلسل «ريفردايل» المقتبس عن الكتب المصورة «أرتشي».

وكانت محطة «فوكس» أعلنت الأربعاء أيضا أنها ستطلق من جديد مسلسل «بيفرلي هيلز 90210». وستضم النسخة الجديدة من المسلسل ستة من نجومه الأصليين من دون أن تأتي المحطة على ذكر لوك بيري.