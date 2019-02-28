إد شيرين تزوّج صديقة الطفولة في مراسم خاصة

إد شيرين في برلين، 23 فبراير (أ ف ب)

تزوّج مغني البوب البريطاني إد شيرين صديقة الطفولة تشيري سيبورن في مراسم خاصة أقيمت في دارته في سافوك (غرب إنجلترا) قبيل عيد الميلاد، بحسب ما نقلت صحيفة «ذي صن» عن مصدر مقرّب منه.

وأفاد المصدر الصحيفة بأن «إد تزوّج قبل أيام من عيد الميلاد في إطار مراسم بسيطة حضرها بعض أصدقاء الطفولة وأفراد من عائلته وكاهن»، وفق «فرانس برس».

وأردف «اقتصر الحضور على نحو أربعين شخصًا في غياب فنانين وشخصيات نافذة من أوساط الموسيقى والعائلة الملكية. وجلّ ما أراده كان مراسم حميمية بلا هرج ومرج لزفاف صغير في الشتاء».

وكشف المصدر أن الزوجين ينويان إقامة حفلة كبيرة بحلول الصيف للاحتفاء بهذا الحدث السعيد مع عدد أكبر من الأشخاص.

وأعلن إد شيرين نيته الزواج بحبيبته تشيري سيبورن التي يعرفها منذ الحادية عشرة من العمر، في ديسمبر 2018. وتربطهما علاقة حبّ منذ العام 2015.

وكشف المغني وقتها لمتتبعيه على «إنستغرام» البالغ عددهم 18 مليونًا «عقدنا خطوبتنا قبيل السنة الجديدة. ونحن سعيدان جدًا ومتيمان وقططنا مبتهجة»، مع نشر صورة يقبّل فيها حبيبته.

وصرح الفنان قبل أشهر من ذلك لصحيفة «ذي صنداي تايمز» بأنه «لأمر رائع أن تلتقي بمشاهير. لكن الحياة ليست كذلك، وهذا ليس واقع الحال والشهرة ستزول يومًا ما. وأنا أعلم أن تشيري هي الشخص الوحيد الذي سيبقى إلى جانبي دومًا».

ونال المغني والمؤلف الموسيقي والملحن البالغ من العمر 28 عامًا عدة جوائز موسيقية أميركية وبريطانية وتعد ألبوماته من الأكثر مبيعًا.

وبعد عدة سنوات كان خلالها يعزف الموسيقى في الشارع وفي الحانات، سطع نجمه في العام 2014 مع أغنية «ثينكينغ آوت لاود». وحطم ألبومه «ديفايد» أرقامًا قياسية على «سبوتيفاي».