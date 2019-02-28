نورهان تنضم لـ«قمر هادي» بطولة هاني سلامة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 فبراير 2019, 03:08 مساء
الفنانة المصرية نورهان (أرشيفية: الإنترنت)

انضمت الفنانة المصرية نورهان إلى أسرة مسلسل «قمرهادي» بطولة النجم هاني سلامة، حيث بدأت تصوير أول مشاهدها داخل فيلا بالطريق الصحراوي (غرب القاهرة).

وأعربت نورهان عن سعادتها بالمشاركة في بطولة «قمر هادي»، خصوصًا لأنه يجمعها للمرة الثانية مع النجم هاني سلامة بعد مسلسل «نصيبي وقسمتك»، وكذلك المخرج رءوف عبد العزيز بعد مسلسل «ألف ليلة وليلة».

وأشارت نورهان إلى أن المسلسل يقدمها في شخصية جديدة مختلفة تمامًا بالنسبة لها وسيكون بمثابة مفاجأة للمتفرج، خصوصًا أنها شخصية مليئة بالتفاصيل والأحداث المشوقة وستجعل الجمهور في حيرة من أمره ما بين التعاطف معها أو كرهها.

مسلسل «قمر هادي» يشارك في بطولته داليا مصطفى ويسرا اللوزي ومحسن محيي الدين وهادي الجيار وأشرف زكي وحمزة العيلي ومؤمن نور وآية سماحة، تأليف إسلام حافظ، إخراج رءوف عبد العزيز، إشراف عام على الإنتاج حسام شوقي، إنتاج «سينرجي» تامر مرسي.

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