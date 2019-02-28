الخروبي يشارك بملتقي فنّ الخط العربي بتونس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 فبراير 2019, 02:22 مساء
الخروبي يشارك بملتقي فنّ الخط العربي بتونس

يشارك الخطاط الليبي محمد الخروبي بالملتقى الدولي لفن الخط العربي بمدينة قابس التونسية، الذي يقام في الفترة من 6 إلى 11 مارس المقبل.

ينظم الملتقى كل من جمعية دار الفنون بقابس والمعهد العالي للفنون والحرف بقابس، ويتضمن الملتقى معارض فنية، وورش عمل، وندوات علمية متخصصة.

محمد الخروبي من مواليد العام 1974 بمدينة طرابلس، حصل علي بكالوريوس التصميم والطباعة بكلية الفنون والإعلام طرابلس، تتلمذ فى الخط علي يد شيخ الخطاطين أبوبكر ساسي المغربي، والخطاط إبراهيم المصراتي، وهو عضو مؤسس بالاتحاد العالمي للخط العربي والزخرفة الإسلامية ونائب رئيس الاتحاد في ليبيا، وعضو مؤسس لمركز ليبيان برنت ميكرز لفنون الحفر والطباعة.

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