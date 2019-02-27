شرم الشيخ تتزين لاستقبال «مهرجان السينما الآسيوية»

المخرج مجدي أحمد علي (خاص لـ بوابة الوسط)

بدأت مدينة شرم الشيخ الاستعدادات النهائية لاستقبال فعاليات مهرجان «شرم الشيخ للسينما الآسيوية»، حيث انتشرت إعلانات المهرجان في كل أرجاء المدينة بدعم من مؤسسة الأهرام الصحفية، كما وصل أخيرًا فريق قناة MBC التي تشرف على إقامة حفل الافتتاح للوقوف على كافة التفاصيل.

وقال رئيس المهرجان، المخرج مجدي أحمد علي، إن محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة قدّم كل التسهيلات الممكنة لخروج المهرجان في أبهى صورة، وتقديم دورة متميزة وناجحة.

وأضاف أنه لولا تحركات اللواء خالد فودة ما استطاع فريق المهرجان أن يُحدث تلك الطفرة في عدد الضيوف وطلاب الورش السينمائية.

يشار إلى أن مهرجان «شرم الشيخ للسينما الآسيوية» تترأسه شرفيا الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، وتنظمه مؤسسة «نون» للثقافة والفنون برئاسة الكاتب الصحفي جمال زايدة، في الفترة من 2 إلى 8 مارس 2019.