أليخاندرو إنياريتو يرأس لجنة تحكيم مهرجان «كان»

أليخاندرو إنياريتو يرأس لجنة تحكيم مهرجان «كان» (أرشيفية:انترنت)

قال منظمون، الأربعاء، إن المخرج المكسيكي أليخاندرو غونزاليس إنياريتو، الذي أخرج أفلامًا منها «بيردمان» و«21 غرامًا»، سيرأس لجنة تحكيم مهرجان «كان» السينمائي في دورته هذا العام ليصبح أول مكسيكي يرأس لجنة تحكيم المهرجان المرموق.

وفاز إنياريتو (55 عامًا) بجائزة أفضل مخرج في مهرجان كان العام 2006 عن فيلم «بابل»، الذي تمتد خيوط حبكته عبر ثلاث قارات ويتناول التحيزات الثقافية، وفقًا لوكالة «رويترز».

وفاز في عامين متتاليين بجائزة أوسكار أفضل مخرج في العامين 2014 و2015 عن فيلم «بيردمان» وكان من بطولة مايكل كيتون، وفيلم «ذا ريفننت» الذي لعب بطولته ليوناردو دي كابريو.

وستعلن في وقت لاحق أسماء الأعضاء الآخرين في لجنة التحكيم الدورة الثانية والسبعين للمهرجان، التي تقام بين 14 و25 مايو.

وسيخلف إنياريتو الممثلة الأسترالية كيت بلانشيت التي كانت رئيسة لجنة تحكيم العام الماضي، وحصل فيلم «شوبليفترز» للمخرج الياباني هيروكازو كوري إيدا على جائزة «السعفة الذهبية» في العام الماضي.

وإنياريتو واحد من ثلاثة مخرجين مكسيكيين سطع نجمهم عالميًّا في الأعوام القليلة الماضية مع ألفونسو كوارون الذي فاز بأوسكار أفضل مخرج هذا الأسبوع عن فيلمه «روما»، وغييرمو ديل تورو، الذي حصد فيلمه «ذا شيب أوف ووتر» في العام 2018 جائزة أوسكار أفضل فيلم.

