سراج هويدي يوقع عقد إنتاج مسلسل «بارانويا»

سراج هويدي يوقع عقد إنتاج مسلسل «بارانويا» (فيسبوك)

وقّع المخرج الليبي سراج هويدي، الثلاثاء، عقد إنتاج مسلسل درامي جديد بعنوان «بارانويا» بمقر الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون في طرابلس.

مسلسل بارنويا من تأليف سراج هويدي وإخراج المخرج الليبي محمد التريكي، وبطولة مجموعة من نجوم الدراما الليبية، والمنتج المنفذ شركة الأوركيد للإنتاج الفني التابعة للهيئة.

وكتب هويدي على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «تم بحمد الله توقيع عقد إنتاج المسلسل الدرامي الكبير بارانويا، ليكون بذلك العمل الدرامي الثامن في مسيرتي».

وأضاف «العمل سيكون من إنتاج الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون، ومن إخراج محمد التريكي، وهو مخرج المنفذ لمسلسل ليبيات، وأحد مخرجي مسلسل كل يوم حكاية وفيلم إيمان، ومن بطولة ألمع نجوم الدراما الليبية، وتم تكليفي من قبل رئيس الهيئة محمد البيوضي بالإشراف العام على تنفيذ العمل».