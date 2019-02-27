سراج هويدي يوقع عقد إنتاج مسلسل «بارانويا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 فبراير 2019, 04:07 مساء
سراج هويدي يوقع عقد إنتاج مسلسل «بارانويا» (فيسبوك)

وقّع المخرج الليبي سراج هويدي، الثلاثاء، عقد إنتاج مسلسل درامي جديد بعنوان «بارانويا» بمقر الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون في طرابلس. 

مسلسل بارنويا من تأليف سراج هويدي وإخراج المخرج الليبي محمد التريكي، وبطولة مجموعة من نجوم الدراما الليبية، والمنتج المنفذ شركة الأوركيد للإنتاج الفني التابعة للهيئة.

وكتب هويدي على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «تم بحمد الله توقيع عقد إنتاج المسلسل الدرامي الكبير بارانويا، ليكون بذلك العمل الدرامي الثامن في مسيرتي».

وأضاف «العمل سيكون من إنتاج الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون، ومن إخراج محمد التريكي، وهو مخرج المنفذ لمسلسل ليبيات، وأحد مخرجي مسلسل كل يوم حكاية وفيلم إيمان، ومن بطولة ألمع نجوم الدراما الليبية، وتم تكليفي من قبل رئيس الهيئة محمد البيوضي بالإشراف العام على تنفيذ العمل».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

21 مليون دولار لمتّهم بريء سجن 40 عامًا
منوعات
استقالة مفاجئة لرئيس نادي السويحلي على الهواء
رياضة محلية
«هواوي» ترد على «سامسونغ» بهاتف قابل للطيّ
علوم وتكنولوجيا
«إيني»: حقل الفيل النفطي بات آمنًا الآن
ليبيا
كاركاتير خيري - سلامة والأزمة الليبية
كاريكاتير
كلوب يوجه أصابع الاتهام إلى محمد صلاح
رياضة عالمية
«داخلية الوفاق» تدخل على خط السجال الدائر حول تزوير الرقم الوطني
ليبيا
مصلحة الأحوال المدنية ترد على تصريحات الكبير بشأن تزوير الأرقام الوطنية
ليبيا
«حكاية صمود» وثائقي ليبي يشارك في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة
ليبيا
كاركاتير حليم - أموال ليبيا في بلجيكا
كاريكاتير
صرخة المتزوجات من أجانب: أين حقوق أبنائنا؟
ليبيا
أبغض الحلال يهدد التماسك الأسري في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: خطوات فحص السيارة قبل السفر