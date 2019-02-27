هيثم درباش يستعد لتقديم مسلسل مسموع

هيثم درباش يستعد لتقديم مسلسل مسموع

يستعد الفنان الشاب هيثم درباش، لتسجيل حلقات مسلسل مسموع اجتماعي كوميدي جديد بمشاركة عدد من نجوم المنطقة الشرقية.

وأوضح الفنان هيثم درباش، لـ«بوابة الوسط»، « يشارك بالعمل عدد من النجوم في ليبيا منهم ميلود العمروني ومراد العرفي وعائشه الماجري، ومن تسجيل المهندس هيثم الورفلي، وهندسة صوتية للمهندس أنس العريبي».

ويواصل الفنان هيثم درباش تصوير مسلسله «عدي بلغ» الذي سيعرض خلال شهر رمضان 2019 ، كما يواصل عرض مسرحية «افرح بيا» في مدينة بنغازي، وهي من تأليف توفيق الفيتوري، وبمشاركة عدد من الممثلين الشباب منهم مراد العرفي وطارق المسماري ومحمد الفرجاني ومجموعة من ممثلي المسرح الوطني.