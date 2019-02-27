حسن الرداد يصور المشاهد الداخلية لـ«الزوجة الـ18»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 فبراير 2019, 02:21 مساء
من كواليس تصوير «الزوجة الـ18» (خاص لـ بوابة الوسط)

يواصل الفنان المصري حسن الرداد تصوير المشاهد الداخلية لمسلسله «الزوجة الـ18».

المشاهد هي الخاصة بمنزل «حمزه الجبالي» الشخصية التي يجسدها بالمسلسل مع عائلته وأصدقائه، والتي تضم سلوى خطاب ومحمود البزاوي ومحمود الليثي.

عائلة وأصدقاء حمزة المقربين، والذين سنشاهدهم في مواقف عديدة مع حمزة ومشكلاته التي لا تنتهي مع زوجاته، فهل سيكونون قادرين على مساعدته أم سيتورط أكثر بسببهم؟

مسلسل «الزوجة الـ18» من تأليف محمد أبو السعد وخالد أبو بكر ووليد أبو المجد وإشراف على الكتابة أمين جمال ومن إخراج مصطفى فكري.

ويشارك في بطولة المسلسل سلوى خطاب وناهد السباعي وشيماء سيف وهيدي كرم ومحمود البزاوي ومحمود الليثي وكوكي وآية سماحة وإيناس كامل، المسلسل من إنتاج ممدوح شاهين.

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