«قبل أن يعود أبي» أفضل فيلم بمهرجان أسوان

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 فبراير 2019, 01:17 مساء
الممثلة المصرية ليلى علوي في ختام المهرجان (أرشيفية:انترنت)

فاز الفيلم الوثائقي «قبل أن يعود أبي»، أو «بيفور فازر جتس باك» للمخرجة ماري غولبياني من جورجيا بجائزة أفضل فيلم طويل في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة الذي أسدل الستار على دورته الثالثة، الثلاثاء.

الفيلم إنتاج مشترك بين جورجيا وفرنسا وألمانيا وتدور أحداثه داخل إحدى القرى الجبلية في جورجيا حيث يستعد التلاميذ لأول تجربة مشاهدة سينمائية لهم داخل الفصل، ومن بينهم الفتاتان المسلمتان إيمان وإيفا فيصبح هذا اليوم نقطة تحول في حياتهما، وفقًا لوكالة «رويترز».

ضمت مسابقة الأفلام الطويلة 11 فيلمًا وتشكلت لجنة التحكيم برئاسة الممثلة المصرية ليلى علوي وعضوية سعاد حسين المديرة السابقة لبرنامج السينما بالمنظمة الفرنكوفونية والمنتجة الجنوب أفريقية جوجوليثو مسيليكو واللبناني إلياس خلاط مؤسس ومدير مهرجان طرابلس للأفلام والمنتج الفرنسي جاك بيدو.

وفازت بجائزة أفضل ممثلة لولي بيتري عن دورها في الفيلم اليوناني «هولي بوم»، بينما فاز جورج بوشوريشفيلي من جورجيا بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم «هورايزون».

وذهبت جائزة أفضل سيناريو إلى ماريا لافي وإيلينا ديميتراكوبولو عن فيلم «هولي بوم»، بينما فاز لازلو نيميس من المجر بجائزة أفضل إخراج عن فيلم «صن ست»، ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم اليمني «عشرة أيام قبل الزفاف» للمخرج عمرو جمال.

تأسس المهرجان قبل ثلاثة أعوام بهدف تسليط الضوء على الأفلام التي تناقش قضايا المرأة وصممت جائزته على شكل تمثال للمعبودة إيزيس وهي ربة القمر عند قدماء المصريين ورمز الأمومة والحب والوفاء.

وفي مسابقة الفيلم المصري التي استحدثها المهرجان هذا العام وتشكلت لجنة تحكيمها من الصحفية المصرية كريمة كمال والممثلة اللبنانية نور والناقد المغربي عبدالرزاق الزاهر، فاز فيلم «بين بحرين» للمخرج أنس طلبة بجائزتي أفضل فيلم يدعم قضايا المرأة وأفضل إخراج.

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