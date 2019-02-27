«بين بحرين» كامل العدد في أول عرض عالمي بـ«أسوان»

من كواليس عرض فيلم «بين بحرين» (خاص لـ بوابة الوسط)

رَفعَت قاعة العرض العالمي الأول لفيلم «بين بحرين» للمخرج أنس طلبة، لافتة كامل العدد، حيث شهدت حضورًا مُكثفًا من الفنانين، الشخصيات العامة، وممثلي منظمات معنية بحقوق المرأة، والجمهور الذي ملأ القاعة، بالإضافة لأبطال الفيلم، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان «أسوان لأفلام المرأة».

وأشاد الحضور بأسلوب الطرح والمناقشة لموضوع الفيلم الذي يناقش وضع المرأة في ريف مصر، وما تواجهه من تقاليد وعادات، ومن المرتقب إطلاق الفيلم تجاريًا قريبًا في دور العرض.

وحضر الفيلم عدد من الفنانين مثل المخرج الكبير داود عبدالسيد وأحمد مجدي، والناقد محمد عاطف، وخالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة لشؤون السينما ورئيس المركز القومي للسينما.

ومن فريق العمل، حضر العرض المخرج أنس طلبة، وأبطال الفيلم فاطمة عادل ومحمود فارس ويارا جبران والطفلة عهد عبدالمنعم محمد والمنتج المنفذ عبدالرحمن الجرواني وعبدالرحمن خضر، ومن فريق عمل أكسير عمرو زامورة ومحمد هشام وعمار نبيل.

أحداث الفيلم تبدأ أثناء زيارة قصيرة تقوم بها زهرة لبلدتها في إحدى ضواحي القاهرة، تتعرض فيها ابنتها لحادث مأساوي، تسعى زهرة بعده لاستعادة حق ابنتها كما تصر على إكمال تعليمها وتنوير المجتمع من حولها، ويُسلط الفيلم الضوء على القضايا المجتمعية المختلفة التي تواجه النساء، خاصة في المناطق الريفية.

الفيلم من إخراج أنس طلبة وتأليف مريم نعوم وسيناريو وحوار أماني التونسي، وشارك في كتابة الحوار كريم الدليل، وبطولة فاطمة عادل ويارا جبران وثراء جُبيل ومحمود فارس وعارفة عبدالرسول ولبنى ونس.

من كواليس عرض فيلم «بين بحرين» (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس عرض فيلم «بين بحرين» (خاص لـ بوابة الوسط)