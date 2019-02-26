«ديسباسيتو» تسجل رقمًا قياسيًّا جديدًا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 فبراير 2019, 05:01 مساء
لويس فونسي صاحب أغنية «ديسباسيتو» في تشيلي، 21 فبراير 2018 (أ ف ب)

حققت أغنية «ديسباسيتو» للمغني البورتوريكي لويس فونسي رقمًا قياسيًّا جديدًا على «يوتيوب» بعد تسجيلها 6 مليارات مشاهدة، ليصبح الفيديو الأكثر مشاهدة على الموقع، كما أعلنت الثلاثاء الشركة التابعة لـ«غوغل».

وهذا العمل المصوّر الذي صدر في يناير 2017، يحمل أيضًا الرقم القياسي للفيديو الذي وصل إلى مليارَي مشاهدة بأسرع وقت (155 يومًا) و 3 مليارات (204 أيام) و4 مليارات (272 يومًا)، وفق «فرانس برس».

ويتفوق فيديو لويس فونسي على الفيديوهات الناجحة الأخرى على «يوتيوب»، مسجلاً مليارَي مشاهدة أكثر من إد شيران الذي نالت أغنيته «شيب أوف يو» 4 مليار مشاهدة تقريبًا.

ويحل حامل الرقم القياسي السابق على «يوتيوب» المغني الكوري الجنوبي ساي بأغنيته «غانغنام ستايل» الذي كان أول من اجتاز عتبة الملياري مشاهدة، في المرتبة الخامسة من الترتيب الحالي مع 3,3 مليارات مشاهدة.

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