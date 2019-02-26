منتدى الفجيرة يسلط الضوء على الأسطورة بالأدب العربي

الكاتب الجزائري واسيني الأعرج المشارك بفعاليات منتدي الفجيرة الثقافي (أرشيفية:انترنت)

أطلقت إمارة الفجيرة في دولة الإمارات الاثنين الدورة الثانية من منتدى الفجيرة الثقافي تحت شعار «توظيف الأسطورة والموروث الشعبي في الأدب والفن العربي».

ويشارك في المنتدى الذي تنظمه هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام عشرات من الكتاب والمفكرين والفنانين من الإمارات ومصر وسوريا والعراق والجزائر والمغرب وتونس والسعودية والبحرين وسلطنة عمان، وفقًا لوكالة «رويترز».

ومن أبرز المشاركين الروائي الجزائري واسيني الأعرج والشاعر والمترجم العراقي محسن الرملي والممثلة المصرية سميحة أيوب والناقدة الأدبية الأردنية رزان إبراهيم والممثل السوري أسعد فضة.

يشمل برنامج المنتدى خمس جلسات على مدى يومين تتناول الأسطورة والموروث الشعبي في القصة والرواية العربية والأسطورة والموروث الشعبي في الشعر العربي وأدب الأطفال والأسطورة والموروث الشعبي في المسرح العربي ودور النتاج الفني والأدبي في الحفاظ على الموروث والتراث والأسطورة والتراث العربي في الأدب العالمي.

ويختتم المنتدى أعماله بملتقى للشعر العربي يتضمن قراءات لعدد من الشعراء من داخل الإمارات وخارجها، ويجري على هامش المنتدى إعلان الفائزين بجائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع في دورتها الأولى والتي تقدم في فروع القصة والرواية والشعر والنص المسرحي والدراسات النقدية وأدب الطفل، وتبلغ قيمة الجائزة في كل فرع 60 ألف دولار.