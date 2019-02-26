قيود على الأغاني الأجنبية بإقليم جاوة الإندونيسي

المغني البريطاني إد شيران (أرشيفية:انترنت)

فرض إقليم جاوة الغربية الإندونيسي قيودًا على توقيت بث أغانٍ باللغة الإنجليزية على التلفزيون والإذاعة بسبب القلق من كلمات الأغاني «السوقية والسلبية».

وصنفت لجنة البث في الإقليم 85 أغنية بأنها للبالغين فقط، ولا يمكن إذاعتها إلا بين الساعة العاشرة مساءً والثالثة صباحًا، وتشمل هذه الأغاني «شيب أوف يو» لإد شيران و«ذاتس وات آي لايك» لبرونو مارس، وفقًا لوكالة «رويترز».

ويشهد البلد الذي تسكنه أكبر أغلبية مسلمة في العالم تناميًا في القيود على المحتوى أو السلوك الذي يعتبر إباحيًّا، وتفرض هذه القيود أحيانًا عن طريق قوانين فرعية محلية تستند إلى الشريعة في البلد الذي يتبع رسميًّا العلمانية.

وقالت نينينغ أثياتول فيزية، عضوة باللجنة، «يحظر على برامج البث أن تتضمن أغنيات أو مقاطع فيديو تعرض أو تتضمن البذاءات والجنس والمخدرات».

وأضافت أن التحرك جاء بعد شكاوى من الرأي العام وأن هناك اعتراضات مشابهة على آلاف من الأغاني، وذكرت أن اللجنة تعد قائمة بالأغاني الإندونيسية التي تصنف بأنها للبالغين فقط.