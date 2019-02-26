منتدى خطى الغد ينظم أنشطة ثقافية وفنية للأطفال

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 فبراير 2019, 02:03 مساء
منتدى خطى الغد ينظم أنشطة ثقافية وفنية للأطفال (فيسبوك)

نظم منتدى خطى الغد الثقافي، التابع لمكتب الطفل بالهيئة العامة للثقافة، في بيت الثقافة والفنون والتراث بطرابلس، فعاليات تثقيفية، في عطلة نصف العام الدراسي، لمنسوبي المنتدى.

ويهدف النشاط للمساهمة في تنمية قدرات الأطفال، وإكسابهم المهارات، من خلال أنشطة تفاعلية وفنية، ضمن الخطة التي وضعها مكتب ثقافة الطفل بالهيئة العامة للثقافة، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة.

وتضمنت الفعاليات عديد الأنشطة التثقيفية، منها دورة تعليم الخط العربي مع المدرب محمد الرياني، ودورة الرسم على الزجاج مع المدربة كريمة الشويهدي، ودورة تعلم طرق تشكيل الطين بطريقة الشرائح مع المدربة ميسون عبد الحفيظ، ودورة فن الطباعة بالفوم، مع المدربة نعيمة السائح، ودورة الرسم عن طريق خرامة الورق، والرسم على الوجه مع صالحة عمران سالم.

منتدى خطى الغد ينظم أنشطة ثقافية وفنية للأطفال (فيسبوك)
منتدى خطى الغد ينظم أنشطة ثقافية وفنية للأطفال (فيسبوك)
منتدى خطى الغد ينظم أنشطة ثقافية وفنية للأطفال (فيسبوك)
منتدى خطى الغد ينظم أنشطة ثقافية وفنية للأطفال (فيسبوك)
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