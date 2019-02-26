عبدالله الثني يفتتح المسرح الشعبي في بنغازي

عبدالله الثني يفتتح المسرح الشعبي في بنغازي (فيسبوك)

افتتح رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية الموقتة عبدالله الثني، الإثنين، المسرح الشعبي بمدينة بنغازي، بحضور عدد من مثقفي وإعلامي وفناني المدينة.

حضر مراسم الافتتاح كل من وزير التعليم فوزي بومريز، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري، ورئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني جمعة الفاخري، ووكيل الهيئة محمود امجبر، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة.

تأسس المسرح الشعبي العام 1936، واحتضن عدة مهرجانات، وكان له دور كبير في الحركة المسرحية، ومن ضمن المسرحيات الشهيرة التي تم عرضها به مسرحية «غريب» لمنصور فنوش، ومسرحية «ضحك ساعة» ومسرحية «عفريتة» ومسرحية «صور عائلية» و«عجب يا دنيا» ومسرحية «كوشي يا كوشة» و«المستشفى».

وقال نائب مدير المسرح الشعبي بنغازي فرج الطيرة، في حوار سابق مع وكالة الأنباء الليبية «وال» عن عملية صيانة المسرح، «بعد أحداث ثورة 17 فبراير، قمنا باستكمال صيانة المسرح، واُفتُتح بعرض مسرحية الهشيم لمحمد القديري، ولكن خلال حرب الكرامة ضد الجماعات الإرهابية، كان المسرح في موقع اشتباكات وكان نقطة الارتكاز للجيش في الحرب وبعد التحرير، وبعد خروج كتيبة مشاة البحرية من المسرح، قاموا بتسليمه لنا، وكانت نسبة أضرار المبنى 70% والمعدات 80%».

عبدالله الثني يفتتح المسرح الشعبي في بنغازي (فيسبوك)

عبدالله الثني يفتتح المسرح الشعبي في بنغازي (فيسبوك)

جمعة الفاخري (فيسبوك)

عبدالله الثني يفتتح المسرح الشعبي في بنغازي (فيسبوك)

عبدالله الثني يفتتح المسرح الشعبي في بنغازي (فيسبوك)