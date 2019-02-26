عبدالله الثني يفتتح المسرح الشعبي في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 فبراير 2019, 12:56 مساء
عبدالله الثني يفتتح المسرح الشعبي في بنغازي (فيسبوك)

افتتح رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية الموقتة عبدالله الثني، الإثنين، المسرح الشعبي بمدينة بنغازي، بحضور عدد من مثقفي وإعلامي وفناني المدينة.

حضر مراسم الافتتاح كل من وزير التعليم فوزي بومريز، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري، ورئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني جمعة الفاخري، ووكيل الهيئة محمود امجبر، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة.

تأسس المسرح الشعبي العام 1936، واحتضن عدة مهرجانات، وكان له دور كبير في الحركة المسرحية، ومن ضمن المسرحيات الشهيرة التي تم عرضها به مسرحية «غريب» لمنصور فنوش، ومسرحية «ضحك ساعة» ومسرحية «عفريتة» ومسرحية «صور عائلية» و«عجب يا دنيا» ومسرحية «كوشي يا كوشة» و«المستشفى».

وقال نائب مدير المسرح الشعبي بنغازي فرج الطيرة، في حوار سابق مع وكالة الأنباء الليبية «وال» عن عملية صيانة المسرح، «بعد أحداث ثورة 17 فبراير، قمنا باستكمال صيانة المسرح، واُفتُتح بعرض مسرحية الهشيم لمحمد القديري، ولكن خلال حرب الكرامة ضد الجماعات الإرهابية، كان المسرح في موقع اشتباكات وكان نقطة الارتكاز للجيش في الحرب وبعد التحرير، وبعد خروج كتيبة مشاة البحرية من المسرح، قاموا بتسليمه لنا، وكانت نسبة أضرار المبنى 70% والمعدات 80%».

عبدالله الثني يفتتح المسرح الشعبي في بنغازي (فيسبوك)
عبدالله الثني يفتتح المسرح الشعبي في بنغازي (فيسبوك)
جمعة الفاخري (فيسبوك)
عبدالله الثني يفتتح المسرح الشعبي في بنغازي (فيسبوك)
عبدالله الثني يفتتح المسرح الشعبي في بنغازي (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«هواوي» ترد على «سامسونغ» بهاتف قابل للطيّ
علوم وتكنولوجيا
«إيني»: حقل الفيل النفطي بات آمنًا الآن
ليبيا
كاركاتير خيري - سلامة والأزمة الليبية
كاريكاتير
كلوب يوجه أصابع الاتهام إلى محمد صلاح
رياضة عالمية
«داخلية الوفاق» تدخل على خط السجال الدائر حول تزوير الرقم الوطني
ليبيا
مصلحة الأحوال المدنية ترد على تصريحات الكبير بشأن تزوير الأرقام الوطنية
ليبيا
«حكاية صمود» وثائقي ليبي يشارك في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة
ليبيا
كاركاتير حليم - أموال ليبيا في بلجيكا
كاريكاتير
صرخة المتزوجات من أجانب: أين حقوق أبنائنا؟
ليبيا
أبغض الحلال يهدد التماسك الأسري في ليبيا
ليبيا
«جريدة الوسط»: أول إقرار رسمي بالتصرف في الأموال الليبية المجمدة
ليبيا
ماذا وراء وقف صرف منحة أرباب الأسر؟
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: خطوات فحص السيارة قبل السفر