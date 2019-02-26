آخر محطات المرحلة الأولى من «أمير الشعراء» مساء اليوم

رابع حلقات البث المباشر من برنامج «أمير الشعراء»

يشهد مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي، مساء اليوم الثلاثاء، خامس حلقات البث المباشر وآخر محطات المرحلة الأولى من برنامج «أمير الشعراء»، الذي تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، بهدف تعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي، وتُبث عبر قناتي «الإمارات وبينونة».

وستشهد الحلقة منافسة أربعة شعراء، وهم: سلطان السبهان الشمري من السعودية، محمد الأمين جوب من السنغال، دينا الشيخ من السودان، ومنى القحطاني من الإمارات، وذلك أمام أعضاء لجنة التحكيم المؤلفة من: الدكتور علي بن تميم، الدكتور صلاح فضل، والدكتور عبدالملك مرتاض.

يذكر أنه في الحلقة الرابعة من البرنامج تأهل من قبل لجنة التحكيم الشاعر عبدالسلام حاج نجيب من سوريا. أما بقية الشعراء فينتظرون الحلقة القادمة ليتم الإعلان عن الفائزين بأصوات الجمهور، وهم: أحمد محمد عسيري من السعودية، وهبة الفقي من مصر، ويارا الحجاوي من الأردن.

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