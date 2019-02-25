فؤاد حميرة: أعود للدراما بمسلسل «الزبال»

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الإثنين 25 فبراير 2019, 02:59 مساء
فؤاد حميرة: أعود للدراما بمسلسل «الزبال»

قارب الكاتب السوري فؤاد حميرة من الانتهاء من كتابة مسلسل بعنوان «الزبال»، وهذا المسلسل يعد عودة حميرة للعمل الدرامي بعد توقف قارب من العشر سنوات.

وقال حميرة في تصريح إلى «بوابة الوسط»: «توقفت عن الكتابة الدرامية منذ ما يقارب من العشر سنوات، وكتبت مسلسل الزبال منذ مدة، إلا أن بعد الاتفاق مع شركة الصباح إخوان قمت بإعادة كتابته من جديد ليتماشى مع ما يحدث الآن».

والزبال كما أوضح حميرة «هي شخصية حقيقية في تاريخ دمشق، وهو قسيم الزبال الذي حكم دمشق لأربع سنوات متتالية، وكان ينقل الزبل إلى بساتين الغوطة ووصل إلى الحكم بسبب مكره».

وأضاف حميرة «الشخصية تاريخية، إلا أنها تتحدث باللهجة العامية لتعبر عما يدور الآن من أحداث».

وسيقوم الفنان السوري تيم حسن بتجسيد شخصية الزبال، وفؤاد حميرة كاتب وصحفي سوري له العديد من الأعمال المرئية والمسرحية.

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