«هاو تو ترين يور دراغون» يتصدر إيرادات السينما الأميركية

فريق العمل بفيلم الرسوم المتحركة «هاو تو ترين يور دراغون» (أرشيفية:انترنت)

تصدر فيلم رسوم المتحركة الجديد «هاو تو ترين يور دراغون: ذا هايدن وورلد» إيرادات السينما في أميركا في مطلع الأسبوع محققًا 55.5 مليون دولار.

وتراجع فيلم المغامرة والحركة «اليتا:باتل أنجيل» من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 12 مليون دولار، والفيلم بطولة روزا سالازار وكريستوفر فالتز وجينيفر كونلي، ومن إخراج روبرت رودريغيز، وفقًا لوكالة رويترز.

وتراجع فيلم الرسوم المتحركة «ليجو موفي 2: الجزء الثاني» من المركز الثاني إلى المركز الثالث هذا الأسبوع محققًا إيرادات بلغت عشرة ملايين دولار.

وصعد الفيلم الكوميدي «فايتنغ ويذ ماي فاميلي» من المركز الأربعين إلى المركز الرابع هذا الأسبوع محققًا إيرادات بلغت ثمانية ملايين دولار، والفيلم بطولة فلورنس بوج ولينا هيدي ونيك فورست وجاك لودين ومن إخراج ستيفن ميرشانت.

وتراجع الفيلم الكوميدي «إزينت رومانتيك» من المركز الثالث إلى المركز الخامس هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 7.5 مليون دولار، والفيلم من إخراج تود ستراوس شولسون، وبطولة ريبل ويلسون وليام هيمسوورث وآدم ديفين وبريانكا شوبرا.