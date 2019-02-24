مسك تصور مشاهدها الأخيرة في «بحر» مع ماجد المصري

الفنانة الشابة مسك (خاص لـ بوابة الوسط)

تصور الفنانة الشابة مسك مشاهدها الأخيرة في مسلسل «بحر» للفنان ماجد المصري، حيث تظهر في الجزء الثاني من أحداث العمل بشخصية فتاة من القاهرة وهي صديقة الفنانة كوكي، شقيقة ماجد المصري خلال الأحداث.

مسلسل «بحر» ينتمي لأعمال الـ60 حلقة، من تأليف أحمد عبدالفتاح وإنتاج شركة «سينرجي»، ويشارك في بطولته محمد دياب وثراء جبيل وكوكي وميرنا نور الدين وفوزية محمد ونورهان ومحمد علي رزق، بالإضافة إلى النجوم عبدالرحمن أبو زهرة ومحمود جمعة وسناء شافع وحنان سليمان وسلوى عثمان وأشرف زكي.

آخر أعمال مسك في الدراما التلفزيونية كان مسلسل «اللهم إني صائم» تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أكرم فريد، ومن بطولة مصطفى شعبان وماجدة زكي وريم مصطفى ومي نور الشريف ووفاء صادق وسليمان عيد وفراس سعيد وريم مصطفى ومحمد أحمد ماهر.