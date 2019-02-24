اختتام ورشة الفنون التشكيلية بدار الزاوية للكتاب

اختتام ورشة الفنون التشكيلية بدار الزاوية للكتاب (فيسبوك)

اختتمت وحدة نشاط الطفل بدار الزاوية للكتاب، السبت، فعاليات دورة رسم الأطفال في مجال الفنون التشكيلية.

شارك في الدورة 30 طفلًا وطفلة، وحاضر فيها كل من الفنان عمران بشنه، والفنان أيمن موسى ومجدولين عادل الشيباني وهناء عبد الفتاح الميلودي وهاجر الهاشمي وأماني حدود، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة العامة للثقافة.

وهدفت الورشة التي تم تنظيمها على مدار خمسة أيام، مساعدة الأطفال من أعمار 7 إلى 17 عامًا على تنمية مهاراتهم بالرسم بالألوان المائية وطرق استخدام الألوان.

وتعد الورشة أحد البرامج ضمن عدة ورش ودورات تقدمها وحدة نشاط الطفل بدار الزاوية للكتاب دعمًا وتشجيعًا للأطفال، وتنمية لقدراتهم الإبداعية.

اختتام ورشة الفنون التشكيلية بدار الزاوية للكتاب (فيسبوك)

اختتام ورشة الفنون التشكيلية بدار الزاوية للكتاب (فيسبوك)

اختتام ورشة الفنون التشكيلية بدار الزاوية للكتاب (فيسبوك)

اختتام ورشة الفنون التشكيلية بدار الزاوية للكتاب (فيسبوك)