«قواعد العشق 40» تواصل عرضها للعام الثالث على التوالي

مشهد من العرض المسرحي «قواعد العشق 40» (خاص لـ بوابة الوسط)

تواصل مسرحية «قواعد العشق 40» ليالي عرضها على خشبة مسرح السلام بشارع قصر العيني (وسط القاهرة) في حضور جماهيري كبير، بحسب ما صرح مدير فرقة المسرح الحديث، أشرف طلبة.

عرض «قواعد العشق 40» حقق نجاحًا جماهيريًّا و نقديًّا كبيرين منذ افتتاحه العام ٢٠١٧، محققًا أعلى الإيرادات للعام 2017، و مازال حتى الآن يحقق إقبالاً جماهيريًّا كبيرًا رغم مرور عامين على افتتاحه.

مسرحية «قواعد العشق 40» عن رواية شهيرة لأليف شافاق وعدة مصادر أخرى، دراماتورج وإشراف على الكتابة رشا عبد المنعم، شارك في الكتابة ياسمين إمام وخيري الفخراني، موسيقى وألحان محمد حسني، ديكور مصطفى حامد، أزياء مها عبدالرحمن، إضاءة إبراهيم الفرن، بطولة بهاء ثروت وعزت زين وفوزية محمد ودينا أحمد والمنشد سمير عزمي، بمشاركة فرقة المولوية العربية للتراث الصوفي، ومن إخراج عادل حسان.

مشهد من العرض المسرحي «قواعد العشق 40» (خاص لـ بوابة الوسط)

مشهد من العرض المسرحي «قواعد العشق 40» (خاص لـ بوابة الوسط)