بدء تصوير سيت كوم «وحيد في وسط 4»

بدء تصوير سيت كوم «وحيد في وسط 4» (خاص لـ بوابة الوسط)

انتهى الفنان بدر اليمني من كتابة مسلسل سيت كوم بعنوان «وحيد في وسط 4»، قبل أن ينطلق فريق العمل إلى تونس للبدء في تصويره.

والسيت كوم هو مسلسل منوع يعتمد على كوميديا الموقف، ويناقش قضايا اجتماعية مختلفة.

وقال اليمني لـ«بوابة الوسط»، السبت: «هذا العمل هو أول عمل أقوم بكتابته وهو كوميدي اجتماعي فكرته عن شاب اسمه وحيد، وهو بالفعل وحيد والديه، وبعد موت الأب والأم يكتشف أن لديه العديد من الإخوة من الأب».

ويواصل اليمني: « يبدأ وحيد في البحث عن إخوته ويحضرهم للعيش معه، ومن هنا تبدأ الأحداث».

والعمل من بطولة خدوجة صبري ومصطفى بركة والإذاعي محمد المنير ومغني الراب fazo، وإخراج التونسي زياد بن حسين.