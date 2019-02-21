إطلاق المقدمة والبوستر التشويقيين لـ«الكنز2»

بوستر فيلم «الكنز» (خاص لـ بوابة الوسط)

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم «الكنز 2» المقدمة والبوستر التشويقيين للعمل الذي يحمل اسم الحب والمصير، للمخرج شريف عرفة والمنتج وليد صبري، ومن المرتقب إطلاقه قريبًا في دور العرض.

وتركز المقدمة التشويقية بشكل رئيسي على علاقات الحب المُعقدة بين الأبطال، والتي وصلت إلى أوّجها في الجزء الأول بوقوعهم رغمًا عنهم في الحب المستحيل. وهو ما يصفه «بشر باشا» محمد سعد في جملة داخل المقدمة التشويقية «الحب مبيقدرش عليه الأقوياء، الحب بيقدر عليه المساكين بس».

ويستكمل «الكنز» في الجزء الثاني صراع الشخصيات من أجل الوصول إلى الكنز أو من حمايته مضحين في سبيل ذلك بحبهم أو بحياتهم، ويوّصلنا الفيلم إلى سر الكنز وماهيته وكيف نحتفظ به، ونرى ذلك من خلال استكمال حياة الشخصيات التي رأيناها في الجزء الأول؛ حتشبسوت وصراعها مع الكهنة وحبها للمهندس، وعلي الزيبق وصراعه مع الكلبي وحبه لابنته زينب وإلى أين ستصل المعركة بينهم، وما هو ثمن الانتقام، وبشر باشا الضابط الكبير الذي ضحي بأخيه وحبيبته من أجل مركزه وكيف سيعثر على دليل الوصول للكنز، وكيف سيرزق بابنه حسن الذي سيظل يبحث عن الإرث المجهول لوالده.

«الكنز 2» من إخراج وقصة سينمائية شريف عرفة، وقام بكتابة السيناريو والحوار عبد الرحيم كمال، ويضم عدد ضخم من النجوم في مقدمتهم محمد سعد ومحمد رمضان وهند صبري وأحمد رزق وروبي وأمينة خليل وسوسن بدر وهاني عادل وهيثم أحمد زكي وأحمد حاتم وعباس أبو الحسن وعبد العزيز مخيون ومحيي إسماعيل وأحمد مالك و سارة عبد الرحمن.