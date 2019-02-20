زين عوض تغني «اغضب» في «أمير الشعراء»

زين أثناء استضافتها في برنامج «أمير الشعراء» (خاص لـ بوابة الوسط)

أطلت الفنانة الأردنية زين عوض على شاشة قناة «الإمارات» كضيفة على برنامج «أمير الشعراء» غنت فيه وعزفت.

وأعربت زين عن سعادتها بالمشاركة في برنامج جماهيري وكبير مثل «أمير الشعراء»، متمنية أن تكون قد أوصلت رسالة للجمهور تعبر فيها عن أهمية الشعر والغناء وكل ما يتعلق بروح الإنسان.

وأضافت: «ظهوري في هذا البرنامج نقلة نوعية لي في مسيرتي ومشواري الفني سأحصد نتيجتها لاحقًا وواثقة من النجاح وبخاصة في برنامج لم يضف لمن شاركوه فيه إلا النجاحات».

وأبدت إعجابها بطبيعة البرنامج الذي يسند اللغة العربية ويرسخها الأمر الذي نعاني منه كعرب تجاه لغتنا على حد تعبيرها، لافتة إلى حاجة كل بلد عربي لبرامج من هذا النوع.

وغنت زين وعزفت على المسرح قصيدة «اغضب» لنزار قباني وألحان حلمي بكر وتنسيق فايز السعيد وهي الأغنية التي أدتها قبل سنوات أصالة نصري.