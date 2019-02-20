تواصل فعاليات المعرض الوطني للكتاب في مصراتة

المعرض الوطني للكتاب في مدينة مصراتة (فيسبوك)

افتتاح المعرض الوطني للكتاب في نسخته الثالثة الثلاثاء، الذي تنظمه الجمعية الليبية للعمل الوطني، بشعار «اقتن كتابًا» بمعهد الهندسة التطبيقية وأكاديمية الدراسات العليا مصراتة.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المعرض الذي عقدت دورته الأولى في العام 2015، حتى الخميس المقبل، وتتضمن الفعاليات، ندوات علمية وثقافية تلقيها مجموعة من أساتذة من جامعة مصراتة، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة.

وعقدت باليوم الأول للمعرض ندوة حول أثر الجامعة بمحيطها، شارك فيها كل من الدكتور محمود املودة والأستاذ يوسف أبوراوي، والدكتور نبيل الجعيدي، ومحاضرة حول أدب الطفل لعبدالحميد عامر.

ومن المقرر أن تنظم الأربعاء ندوة حول الانتخابات المحلية لرئيس لجنة الانتخابات البلدية بمصراتة الطيب أميمة.

المعرض الوطني للكتاب في مدينة مصراتة (فيسبوك)

المعرض الوطني للكتاب في مدينة مصراتة (فيسبوك)