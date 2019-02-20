تعاون مشترك بين الهيئة العامة للسياحة وجهاز إدارة المدن التاريخية

تعاون مشترك بين الهيئة العامة للسياحة وجهاز إدارة المدن التاريخية (فيسبوك)

نظمت الثلاثاء بمقر الهيئة العامة للسياحة، مراسم توقيع اتفاقية تعاون مشتركة بين الهيئة وجهاز إدارة المدن التاريخية، بحضور منسق مرصد التراث المعماري والعمراني في البلدان العربية محمد علي الصرماني، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالهيئة والجهاز.

وأكد رئيس الهيئة العامة للسياحة خيضر بشير مالك، على أهمية تعزيز التعاون بين الهيئة وجهاز إدارة المدن التاريخية والتنسيق، في مجال الترويج والدعاية للمعالم والصروح والمزارات القديمة والتاريخية، ضمن الجهود الرامية لصون الذاكرة والهوية الوطنية، بما يساهم في إبراز أهميتها ودورها الحيوي والحاسم في التنمية المحلية، والتعريف بما تنطوي عليه من قيم فنية وجمالية، وماتحمله من دلالات تنم عن عبقرية المعماري الليبي، وإبراز معاني الممارسات اليومية السائدة في المدن القديمة، ضمن خطة واسعة لإحياء وتنشيط السياحة الثقافية والتراثية، وفقا للمكتب الاعلامي للهيئة.

وقال رئيس جهاز إدارة المدن التاريخية الصديق عمران الرقيق، إن التعاون بين الهيئة والجهاز، يؤسس لمشاريع عمل مشتركة واعداد خطط وبرامج، يمكن الاستفادة منها في تحقيق التنمية للمجتمعات المحلية في محيط المواقع والمدن التاريخية، ويسهم في ترسيخ مفهوم الحفاظ عليها وصونها، والاستفادة منها كفرص واعدة للتشغيل والعمل ومصادر للدخل، وتبعًا لذلك تحقيق التنمية المكانية.

وشدد منسق مرصد التراث المعماري والعمراني في البلدان العربية محمد علي الصرماني، على ضرورة العمل المشترك بين الجهات المعنية بإدارة المواقع والمدن والمباني التاريخية، والمؤسسات العاملة في مجال السياحة، لايجاد أرضية عمل تسهم في تسليط الضوء على الفرص الكامنة في المواقع التاريخية والقديمة، مضيفًا أن مرصد التراث العمراني والمعماري والعمراني في البلدان العربية يعمل على المحافظة على التراث العمراني في الدول العربية وتنميته، وفق رؤية تعزز دور القيم النبيلة والأفكار العمرانية والبيئة والاجتماعية الرائعة التي صنعها الاجداد، وتحسين نوعية الحياة، وتعزيز الشعور بالانتماء، بالإضافة إلى حفظ وحماية الأصول العمرانية من مباني ومواقع تراثية.

وترمي الاتفاقية إلى تنسيق الجهود، وتوحيد الرؤى بمايخدم أهداف الهيئة والجهاز، وتعزيز آليات التعاون في مجال البحوث والدراسات الاستراتيجية، وحصر وتوثيق المعالم التاريخية، والتأسيس للتعاون المشترك في مجال تقديم الخطط والبحوث والدراسات الاستراتيجية، والتقارير ذات الاهتمام المشترك بالأنشطة والبرامج السياحية والثقافية اولفنية والهندسية التي تسهم في الحماية والمحافظة على المبانى والمدن القديمة والتاريخية والمرافق الكائنة بها والمكلمة لها والتعريف بها وصيناتها وتطويرها.

كما تساهم الاتفاقية في تنسيق المشاركات في تنظيم وعقد الندوات وورش العمل والمؤتمرات وحلقات النقاش حول المبانى والمدن القديمة والتاريخية والمحافظة على الهوية والشخصية التاريخية لها وتقديمها كمقاصد ووجهات سياحية لليبيا، والمساهمة في دعم قواعد البيانات المتعلقة بحصر المباني والمدن القديمة والتاريخية وإمكانية اعتمادها كنقاط ضمن مواقع الجدب السياحية

وتعمل الاتفاقية على اتخاد مبادرات مشتركة للتعاون في مجال بناء القدرات الذاتية والكوادر البشرية المؤهلة بما يلبي حاجة العمل في مجال إدارة المباني والمدن لقديمة والتاريخية وصيانتها وتطويرها وتسويقها كمنتوج سياحي ثقافي، ومساهمة الطرفين في الفعاليات التي ينظمها الطرف الآخر.

تعاون مشترك بين الهيئة العامة للسياحة وجهاز إدارة المدن التاريخية (فيسبوك)