ليدي غاغا تنفصل عن كرستيان كارينو

ليدي غاغا تنفصل عن كرستيان كارينو (أرشيفية:انترنت)

انفصلت نجمة البوب والمرشحة لجائزة الأوسكار ليدي غاغا عن خطيبها كرستيان كارينو في ثاني علاقة لها تنتهي بالفشل خلال ثلاثة أعوام.

وأكد مندوب عن غاغا التي تبلغ من العمر 32 عامًا الثلاثاء تقارير المواقع الإعلامية المعنية بأخبار المشاهير التي أفادت بأن خطبة المغنية وكارينو، الذي كان وكيلها، فُسخت، ولم يذكر أي تفاصيل، وفقًا لوكالة «رويترز».

وقال مصدر لم يكشف عن هويته لمجلة بيبول «لم تنجح العلاقة، العلاقات تنتهي في بعض الأحيان، لا توجد قصة درامية طويلة».

وتأتي الأنباء عن الانفصال قبل أيام من حفل توزيع جوائز الأوسكار، وغاغا مرشحة في فئة أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم الغنائي الرومانسي «مولد نجمة».

