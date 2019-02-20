أمسية للقاص محمد المسلاتي بجمعية أصدقاء اللغة العربية

من أجواء أمسية القاص محمد المسلاتي (الإنترنت)

أقامت جمعية أصدقاء اللغة العربية، الإثنين، بقاعة مدرسة الصمود أمسية قصصية للقاص محمد المسلاتي.

وقال المسلاتي: «كل القصص التي قرأتها على مسامع الحضور هي من مجموعتي القصصية الجديدة وهي تحت الطبع».

وسرد المسلاتي قصصًا كتبت خلال سبع سنوات من العام 2011 إلى العام 2018، ومنها «الزنزانة ، فنتازيا حديثة، ثرثرة السلاح، كائنات على الوكواك الحديدية، الرحلة، استنساخ، وطني، نزاع، مهرج، الصفقة».

وحضر الأمسية عدد من الأدباء والإعلاميين والمهتمين بالشأن الثقافي في مدينة بنغازي، وتم تكريم أحد رموز المدينة في مجال العمل التطوعي والإنساني وهو عبدالمنعم العروية، وذلك بمنحه شهادة تقدير مرفقة بباقة ورد، عربون محبة لهذه الشخصية المؤثرة».

من أجواء أمسية القاص محمد المسلاتي (الإنترنت)

من أجواء أمسية القاص محمد المسلاتي (الإنترنت)