ساسي دهماني.. رحيل صاحب معجم «أت ويلول»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 فبراير 2019, 04:27 مساء
رحيل الباحث والفنان ساسي دهماني عن (68 عامًا) بمدينة زوارة (فيسبوك)

فقدت الأوساط الثقافية الليبية، السبت، الباحث والفنان ساسي دهماني، الذي توفي في مدينة زوارة، عن (68 عامًا).

ولد دهماني في 1 أكتوبر العام 1950، بمدينة زوارة، وتخرج في معهد المعلمين في العام 1962 واشتغل معلمًا حتى العام 1980، ثم غادر ليبيا هربًا من النظام السابق، حيث عرف الراحل بحبه ونضاله في المجال الثقافي الأمازيغي، وفقًا لمركز زوارة الإعلامي.

قدم دهماني معجم «أت ويلول» الذي قضى في إنجازه عشرين عامًا، وهو أحد مؤسسي مجلة «تيفيناغ» في العام 1984، ومجلة «تامزغا» العام 1988، وكان يعمل في حينها من مدينة تولوز في جنوب فرنسا مع مجموعة من أصدقائه.

قدم ساسي دهماني الفنان مجموعة من اللوحة الفنية، كما خاض مجال الكتابة والإخراج المسرحي، ومن أعماله المسرحية مسرحية «تامزغا» في العام 1988، كما قدم العديد من العروض بالتعاون مع كتَّاب فرنسيين، وكتب أيضًا في مجال الشعر.

لوحات للفنان ساسي دهماني (فيسبوك)
لوحات للفنان ساسي دهماني (فيسبوك)
لوحات للفنان ساسي دهماني (فيسبوك)
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