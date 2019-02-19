فرقة كوين تقدم عرضًا موسيقيًا بحفل الأوسكار

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 فبراير 2019, 03:41 مساء
فرقة كوين تقدم عرضًا موسيقيًا بحفل الأوسكار (أرشيفية:انترنت)

قال منظمو حفل جوائز الأوسكار، الإثنين، إن فرقة كوين البريطانية لموسيقى الروك ستقدم عرضًا مباشرًا في الحفل المقرر الأحد، بعد النجاح الكبير لفيلم «بوهيميان رابسودي» المرشح لجائزة أفضل فيلم.

وقالت أكاديمية علوم وفنون السينما الأميركية على حسابها بموقع «تويتر»: «نرحب بفرقة كوين ويل روك وأدم لامبرت في حفل الأوسكار هذا العام»، وفقًا لوكالة «رويترز».

وتتألف الفرقة، التي كان مغنيها الراحل فريدي ميركوري موضوع فيلم «بوهيميان رابسودي» حاليًا من بريان ماي وروجر تيلور وأدم لامبرت.

ورُشح الفيلم الذي قام ببطولته رامي مالك لخمس جوائز أوسكار، منها أفضل ممثل. وتوفي ميركوري بمرض نقص المناعة المكتسب «الإيدز» في العام 1991 في لندن وعمره 45 عامًا.
وحصد الفيلم أكثر من 854 مليون دولار مبيعات تذاكر دور السينما عالميًا ليصبح أنجح فيلم موسيقي.

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