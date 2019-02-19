صدور كتاب «الدراما بين الحضارتين الفرعونية والإغريقية»

عمر كلاب باحث فلسطيني الجنسية مقيم في ليبيا ويعمل أستاذًا في جامعة بنغازي (خاص لـ بوابة الوسط)

صدر مؤخرًا كتاب بعنوان «الدراما بين الحضارتين الفرعونية والإغريقية» للباحث عمر كُلاب، الحاصل على درجة الماجستير في الأكاديمية الليبية للدراسات العليا بنغازي.

وقال كُلاب لـ«بوابة الوسط»، الثلاثاء: «باعتباري أستاذًا في جامعة بنغازي، كلية الإعلام، قسم المسرح، حاولت أن يكون هذا الكتاب بين أيدي الجميع، وهو ليس منهجيًّا فقط، ولكن يحمل رؤية ذات مراجع تؤكد من وجهة نظر كاتبها أن المسرح وليد الإغريق وهذا الأمر مطروح بالتفصيل في الفصل الثالث من الباب الأول».

وأوضح: «بسبب هذا الكتاب تأخرت في إصدار كتاب آخر جاهز للطباعة منذ عامين، لكن نظرًا لأهمية هذا الكتاب وما يحمله من وجهة نظر قابلة للنقد فضلت أن يصدر أولاً لما يحمله من إشكالية قديمة جديدة وهي (أين وُلد فن الدراما؟) فكلفني كتابته عامين بسبب المراجع، فهو يحتوي على 170 مرجعًا، وكثرة المراجع سببها حساسية الأمر، والعمل دليل قاطع لمَن يقول إن المسرح بدأ لدى الفراعنة» .

ويضيف كلاب: «إثبات وجهة نظري التي تعزز أن الدراما بدأت لدى الأغريق لا تعني تعنتي، بل أنا أرى أن الاختلاف يثري العلم ويبنيه».

وعمر كلاب باحث فلسطيني الجنسية مقيم في ليبيا ويعمل أستاذًا في جامعة بنغازي.