إطلاق شبكة تواصل اجتماعي أفريقية للفنون

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 فبراير 2019, 10:46 صباحا
فنان يشارك في مهرجان موسيقي دولي في زنجبار في 7 فبراير 2019 (أ ف ب)

أُطلقت الإثنين، في ساحل العاج، شبكة تواصل اجتماعي تحمل اسم «أفريكارت» هدفها الترويج للفنون الأفريقية، بحسب ما كشف صاحب هذه المبادرة فرنك يوبويه، وهو مقدم برامج ثقافية ومتخصص في تصوير الأعمال الفنية.

وهذه الشبكة المكرسة للفن، هي الأولى من نوعها بحسب مؤسسها وهي متوارة على الإنترنت بواسطة تطبيق للأجهزة المحمولة ، وتتيح لفناني القارة السمراء عرض أعمالهم في فئات محددة، من بينها الموضة والنحت والرسم والتصوير والرقص والسينما، حسب «فرانس برس».

ومن المرتقب إضافة فئات أخرى على مر الأيام، فضلًا عن ألعاب تثقيفية الطابع تتضمن أسئلة وأجوبة. والتطبيق متاح راهنًا بالمجان، بحسب يوبويه. وأوضح فرنك يوبويه أن الهدف يقضي بتوفير «إطار ملائم للتبادلات بين الفنانين الأفارقة وبقية العالم».

ومن الرتقب إطلاق هذه الشبكة في الأشهرالمقبلة في نحو 10 بلدان أفريقية، من بينها السنغال وجنوب أفريقيا وكينيا وغانا والغابون، فضلًا عن فرنسا والولايات المتحدة.

ويأمل يوبويه أن يبلغ عدد مستخدمي هذه الشبكة المليون خلال سنة. وقال جوزيه توري، وهو وكيل فني مقيم في الولايات المتحدة وأصله من ساحل العاج، «الجالية الأفريقية بحاجة ماسة إلى هذه المنصة لتحافظ على روابطها بالقارة».

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