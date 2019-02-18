عمر عبدالدائم يغيب عن حفل توقيع ديوانه «قبضة من حلم»

حفل توقيع النسخة الفرنسية لديوان «قبضة من حلم» بمعرض الدار البيضاء للكتاب (فيسبوك)

نظم حفل توقيع للنسخة الفرنسية لديوان «قبضة من حلم» للشاعر الليبي عمر عبدالدائم، السبت، ضمن فعاليات معرض الدار البيضاء الدولي للكتاب في المغرب.

حضر الحفل كل من مديرة مكتبة طرابلس العلمية العالمية فاطمة حقيق، ومترجمة الديوان الشاعرة مريم البقالي التى قامت بتوقيع نسخ الديوان بعد عدم تمكن عبدالدائم من حضور الحدث، كما حضر الحفل عدد من المثقفين من المغرب وتونس وليبيا ومنهم القنصل الليبي الأستاذ مفتاح التيح، الكاتب عبدالله ملطيان، والكاتب المغربي الكبير السيد الداديسي.

وقال الشاعر عمر عبدالدائم عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن الحدث،

«اختتم منذ قليل في معرض الكتاب والنشر في الدار البيضاء بالمغرب حفل توقيع الإصدار الفرنسي لديواني قبضة من حلم، بحضور كل من مديرة مكتبة طرابلس العلمية العالمية فاطمة حقيق، التي نشرت الديوان بنسخته باللغة الأم (اللغة العربية)، وكان لها الدور الكبير من خلال التواصل مع الناشر الفرنسي لتسهيل كل العقبات الإجرائية لتكون النسخة الفرنسية من الديوان حاضرة اليوم في المعرض».

وعن عدم تمكنه من حضور الحفل كتب «الإجراءات المعقدة والطويلة منعتني من الحصول على تأشيرة الدخول للمغرب».

وأضاف: «تولت الشاعرة مريم البقالي ترجمة الديوان، وقدمت جهدًا استثنائيًا لترجمة الأعمال الشعرية على وجه الخصوص، وأنا على ثقة بأنها قامت به على الوجه الأكمل، فهي بالإضافة إلى كونها متخصصة في الأدب الفرنسي، شاعرة تكتب قصائدها باللغتين، كما أنها شخصية لها مكانتها المرموقة في الساحة الأدبية المغربية».

وتابع: «أتمنى أن يكون ديواني المترجم خطوة في طريق التعريف بالنتاج الأدبي الليبي لدى الناطقين باللغة الفرنسية، ولنؤكد بالحب والشعر والأدب انتماءنا لهذه العائلة الكبيرة التي تسمى الإنسانية».

فاطمة حقيق و مريم البقالي (فيسبوك)

حفل توقيع النسخة الفرنسية لديوان «قبضة من حلم» بمعرض الدار البيضاء للكتاب (فيسبوك)