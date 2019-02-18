تاناروت يعرض الوثائقي «ثلاثة غرباء متطابقين»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 فبراير 2019, 12:25 مساء
تاناروت يعرض الوثائقي «ثلاثة غرباء متطابقين» (أرشيفية:انترنت)

يعرض تجمع تاناروت للإبداع الليبي، الخميس، الفيلم الوثائقي الأميركي «Three Identical Strangers»  أو «ثلاثة غرباء متطابقين»، من إنتاج العام 2018، بمقر التجمع بمدينة بنغازي، ويناقش أعضاء التجمع الفيلم بعد العرض.

الفيلم للمخرج تيم واردل، بمشاركة إيدي غالاند وديفيد كيلمان وروبرت شافران.

تدور أحداث الفيلم في مدينة نيويورك العام 1980، واكتشف ثلاثة أشخاص غرباء، بشكل غير مقصود، أنهم ثلاثة توائم متطابقة مفصولة عند الولادة تبنتهم ثلاث عائلات مختلفة. وبعد سنوات يصبح لم شملهم حدثًا عالميًّا، ولكنه أيضًا يكشف سرًّا استثنائيًّا له تداعيات جذرية، يمكن أن يحوِّل فهمنا للطبيعة البشرية إلى الأبد.

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