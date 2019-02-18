«أليتا:‭ ‬باتل أنجيل» يتصدر إيرادات السينما الأميركية

«أليتا:‭ ‬باتل أنجيل» يتصدر إيرادات السينما الأميركية (رويترز)

تصدر فيلم المغامرة والحركة الجديد «أليتا: ملاك المعركة» إيرادات السينما في أميركا الشمالية في مطلع الأسبوع بإيرادات بلغت 27.8 مليون دولار.

والفيلم بطولة روزا سالازار وكريستوفر فالتز وجينيفر كونلي، ومن إخراج روبرت رودريغيز، وفقًا لوكالة «رويترز».

وتراجع فيلم الرسوم المتحركة «ليغو موفي 2: الجزء الثاني» من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع، محققًا إيرادات بلغت 21.1 مليون دولار.

واحتل الفيلم الكوميدي الجديد «أليس رومانسيا» المركز الثالث بإيرادات بلغت 14.2 مليون دولار، والفيلم بطولة ريبل ويلسون ووليام هيمسوورث وآدم ديفين وبريانكا شوبرا، ومن إخراج تود ستراوس شولسون.

وتراجع الفيلم الكوميدي «ما يريده الرجال» من المركز الثاني إلى المركز الرابع، محققًا إيرادات بلغت 11 مليون دولار، والفيلم بطولة تراجي هينسون وكريستن ليدلو وجوش برينر، ومن إخراج آدم شانكمان.

وجاء فيلم الرعب الجديد «عيد موت سعيد لك» بإيرادات بلغت 9.8 مليون دولار، والفيلم من إخراج كريستوفر لاندون، وبطولة جيسكا روث وإسرائيل بروسارد وراشيل ماثيو وفي فو.