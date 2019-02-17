«سينونمس» يفوز بجائزة الدب الذهبي في برلين السينمائي

«سينونمس» يفوز بجائزة الدب الذهبي في برلين السينمائي (أرشيفية:انترنت)

فاز الصيني وانغ جينغ تشون بجائزة الدب الفضي لأفضل ممثل، وفازت الصينية يونغ مي بجائزة الدب الفضي لأفضل ممثلة لدورهما كزوج وزوجة في فيلم «سو لونع ماي سون» للمخرج الصيني وانغ شياو شواي في مهرجان برلين السينمائي السبت.

ويجسد الاثنان شخصيتي زوجين يعيشان وسط تقلبات الحياة في الصين أثناء خروجها من فوضى الثورة الثقافية ونهوضها لتصبح قوة اقتصادية عظمى، وفقًا لوكالة «رويترز».

وحصل على جائزة الدب الفضي الفيلم الدرامي «بفضل الرب» للمخرج الفرنسي فرانسوا أوزون، الذي يتناول ضحايا الاعتداءات على الأطفال في الكنيسة الكاثوليكية وكفاحهم من أجل العدالة.

وفاز فيلم «سينونمس» للمخرج ناداف لابيد بجائزة الدب الذهبي في المهرجان، وأهدى لابيد الفيلم لأمه إيرا لابيد، التي كانت تقوم بمونتاج أفلامه حتى وفاتها خلال المراحل الأخيرة من هذا الفيلم.

وقال في كلمته لدى تسلمه الجائزة: «قمنا بإعداد هذا الفيلم معًا بين المستشفيات وقاعة المونتاج. أهدي هذا الفيلم لها».