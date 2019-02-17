اجتماع لتحضيرية المهرجان الوطني للشعر والفنون التشكيلية

من أجواء اجتماع اللجنة التحضيرية للمهرجان الوطني للشعر الشعبي والغنائي والفنون التشكيلية (خاص لـ بوابة الوسط)

عقدت اللجنة التحضيرية للمهرجان الوطني للشعر الشعبي والغنائي والفنون التشكيلية اجتماعًا بمنتدى بنغازي الثقافي.

وقال مصطفى فنوش، منسق اللجنة التحضيرية للمهرجان، «كان الاجتماع لوضع شروط المسابقة للمهرجان الشعري بحقليه الشعبي والغنائي، وكذلك شروط مسابقة الكرامة للفنون التشكيلية، وذلك للمشارَكة في إحياء الاحتفالات الشعبية بمدينة بنغازي لمناسبة الذكرى الخامسة لثورة الكرامة».

وعن شروط المشاركة يقول فنوش: «لم نعلن للآن شروط المسابقة، ولكن بكل تأكيد ستكون عن المناسبة المقام من أجلها المهرجان، وهي ثورة الكرامة، وكذلك يجب أن تكون مخصصة للمهرجان، أي لم تنشر سابقًا لا إلكترونيًّا ولا ورقيًّا».

وأضاف: «المسابقة غير محددة بسن معينة أو جنس، فهي تقبل المشارَكات من كل الأعمار ومن الإناث والذكور، ومن ربوع ليبيا كافة». وسيقام الاحتفال بمتنزه بنغازي في ليالي رمضان تحديدًا من 14 إلى 18 من الشهر الكريم.

ويضيف فنوش: «هناك جوائز قيمة للقصائد الثلاث الأولى في الشعر الشعبي والغنائي، وكذلك للوحات الثلاث الأولى، وستكون هناك سهرات فنية ومعارض وبيوت عربية وفرسان، وستتم دعوة قامات في مختلف مجالات الإبداع في حدود عشر شخيصات ليكونوا ضيوف مدينة بنغازي».