اختتام ملتقى الثقافة العربية بمصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 فبراير 2019, 04:42 مساء
من حفل اختتام ملتقى الثقافة العربية، مصراتة (أ ف ب)

استضافت قاعة الشهداء، الخميس، على هامش مهرجان مصراتة العائلي للتسوق، حفل اختتام ملتقى الثقافة العربية، برعاية الهيئة العامة للثقافة المثمتلة في المكتب الثقافي مصراتة وبتنظيم مفوضية المجتمع المدني في المدينة.

وحضر الحفل رئيس الهيئة العامة للثقافة، حسن أونيس، وألقى كلمة بالمناسبة هنأ فيها الشعب الليبي في ذكرى ثورة فبراير وترحم على الشهداء وتمنى الشفاء للجرحى والعودة للمفقودين، وأبدى سعادته بمشاركة الجاليات العربية، وأثنى على الفن الجميل والتراثي الذي قدموه في هذا الملتقى، وفق صفحة الهيئة في «فيسبوك».

وأكد رئيس الهيئة اعتماده لهذا المهرجان الذي سيقام في فبراير من كل عام، كما تمنى مشاركة باقي الجاليات العربية التى لم تشارك هذا العام أسوة بالجاليات التى شاركت والمتمثلة في الجالية المغربية والسودانية والفلسطنية والسورية.

واختتم اونيس كلمته بحضور المستشار السوداني بالسفارة عوض المعوض والقنصل بالسفارة حسن الحسيني، حيث كرمت الفرق المشاركة في الملتقى بدرع الهيئة.

من حفل اختتام ملتقى الثقافة العربية، مصراتة (أ ف ب)
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