فنون شعبية واستعراضات في ذكرى ثورة 17 فبراير

(فيسبوك)

يستضيف ميدان الشهداء بمسرح الهواء الطلق، في الثامنة من مساء السبت، مجموعة من اللوحات الاستعراضية الشعبية الراقصة، تقدمها الفرقة الوطنية للفنون الشعبية.

ويأتي ذلك في إطار «كرنفال سلام ليبيا» في دورته الثانية احتفالا بالذكرى الثامنة لثورة السابع عشر من فبراير، وفق صفحة اللجنة العليا لاحتفالات فبراير 2019 في «فيسبوك».

وفي تصريحات سابقة إلى «بوابة الوسط»، قالت رئيسة اللجنة الإعلامية للاحتفال بالذكرى الثامنة للثورة، عواطف الطشاني إن برنامج «اليوم الرسمي للاحتفال (يوم17 فبراير) سينطلق من ساعات الصباح الأولى وسيكون الميدان مفتوحًا من الساعة الثامنة صباحًا في انتظار المواطنين المحتفلين، وستخصص الساعات الأولى من هذا اليوم للفقرات التنشيطية والمسابقات والجوائز إضافة إلى برامج خاصة بالأطفال والتى ستقام على ركح المسرح المفتوح بميدان الشهداء».

وأشارت إلى أن الحفل الفني الضخم والذي يحييه نخبة من نجوم الفن الليبي سينطلق على تمام الساعة السابعة بمشاركة الفنان سامي محمود والفنان محمد الوشيش والفنان على المسلاتي والشاب ماني إلى جانب المطربة التونسية نوال غشام.

وعلى هامش الاحتفالات قالت عواطف الطشاني إن فندق المهاري الراديسون بلو «سيشهد حفلًا لتأبين المدير التنفيذي للجنة العليا للاحتفال بفبراير 2018 الشهيد عبدالرحمن المزوغي الذي استشهد في الهجوم الإرهابي على وزارة الخارجية بداية هذا العام بالإضافة إلى أن التأبين سيشمل الشهيد صلاح الدين السموعي مدير مديرية أمن طرابلس والشهيد عبد الحميد الهازل».