نوال غشام في طرابلس للمشاركة باحتفالات ثورة 17 فبراير

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | السبت 16 فبراير 2019, 02:32 مساء
استقبال الفنانة التونسية نوال غشام، طرابلس (الإنترنت)

وصلت الفنانة التونسية نوال غشام، مساء السبت، إلى العاصمة طرابلس للمشاركة في احتفالات العيد الثامن لثورة 17 فبراير، التي تنطلق الأحد.

واستقبل غشام رئيسة اللجنة الإعلامية للجنة العليا لاحتفالات فبراير، عواطف الطشاني، والمدير التنفيدي للجنة العليا لاحتفالات الإعلامي أبوبكر قنونة.

وبدأت نوال غشام مسيرتها الفنية العام 1987 من خلال مشاركتها في أحد برامج الهواة وحصلت على الجائزة الأولى لأفضل صوت، ثم أصدرت أول ألبوم في 1989 اتحت عنوان «ما فيه ما نتذكر والعزام».

كما تغنت الفنانة التونسية بعدة أغان ليبية منها «راجيت» و«ع المديد» و«ايطول وريدي» و«غوالي» و«لاياحبيب العين».

استقبال الفنانة التونسية نوال غشام، طرابلس (الإنترنت)
استقبال الفنانة التونسية نوال غشام، طرابلس (الإنترنت)
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