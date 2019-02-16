الحاسي ينتهي من الوثائقي «Libyan acoustic night»

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | السبت 16 فبراير 2019, 01:18 مساء
الفنان حمد الحاسي (خاص لـ بوابة الوسط)

انتهى الفنان حمد الحاسي من تسجيل وثائقي موسيقي مدته ساعتين بعنوان «Libyan acoustic night».

وقال الحاسي لـ«بوابة الوسط» «التسجيل الغنائي الوثائقي والمعنون بـ(Libyan acoustic night) فكرة فريق عمل ماي ستديو (My Studio) ويشارك فيه العديد من الفنانين وسيعرض قريبًا».

وسبق أن أطلق الحاسي أغنية «يا راحلة» وهي من كلماته والحانه، وبثت عبر إذاعة «مونت كارلو» الفرنسية التي تبث باللغة العربية.

ويشارك مع الحاسي في أغنية «يا راحلة» الفنان هاني الكوت وفرقة «جي أي بي»، فيما تزامن معها إطلاق أغنية «خسارة» وهي غناء والحان الحاسي وكلمات خالد الفزاني، بمشاركة صول جيتار يحي المغربي توزيع Dado.

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