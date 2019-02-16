تحضيرية «بني وليد السياحي» تجتمع لبحث ترتيبات المهرجان

من الدورة السابقة لمهرجان بني وليد السياحي (الإنترنت)

عقدت اللجنة التحضيرية لمهرجان بني وليد السياحي الثقافي في دورته السابعة، اجتماعا تشاوريا لوضع آلية لإحياء المهرجان خلال أبريل، برعاية مكتب السياحة والمجلس البلدي والهيئة العامة للسياحة.



وقال ورئيس اللجنة التحضيرية للمهرجان، عبدالله الناكوع، لـ«بوابة الوسط» إن الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان البلدية تناول مختلف الجوانب التي يتضمنها المهرجان، من حيث إعداد المكان والفرق المشاركة بالمهرجان وآلية ضبط المهرجان من جوانب متعددة.

ويتضمن المهرجان في نسخته السابعة معرضا للصناعات التقليدية والمأكولات الشعبية والصور الفوتوغرافية ومسابقة للزي الشعبي، وعروض للفروسية الشعبية وسباق للسيارات الصحراوية.

وحضر الاجتماع عميد بلدية بني وليد، سالم اعليوان، وأعضاء بلدي بني وليد ابوبكر حامد و محمد امبارك، ورئيس وأعضاء اللجنة التحضيرية للمهرجان.